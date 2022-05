“Quando le disuguaglianze pesano più della biologia”, ne parla Giuseppe Costa

Brescia. La salute non è solo frutto della biologia, ma è strettamente intrecciata al contesto economico, allo status e alle condizioni sociali in cui viviamo. Se ne parlerà nell’ultimo appuntamento dei Pomeriggi della Medicina, ciclo di incontri aperti a tutta la cittadinanza, promossi da Comune di Brescia e Ordine dei Medici.

Non basta la salute – Quando le disuguaglianze pesano più della biologia è il titolo dell’incontro, in programma mercoledì 11 maggio alle ore 17.45 in auditorium San Barnaba di corso Magenta, a Brescia.

I “determinanti socio-economici di salute” sono un filone di studi innovativo di cui è capofila Giuseppe Costa, epidemiologo, ordinario di Igiene all’Università degli Studi di Torino, che interverrà all’incontro per proporre un punto di vista non convenzionale sulla medicina, spiegando come le disuguaglianze sociali (status, reddito, contesto di vita, livello di istruzione) influiscano sull’insorgenza e la prognosi delle malattie e sulla stessa speranza di vita. Modera Anna Della Moretta, giornalista.

Le conclusioni del ciclo di incontri saranno affidate al sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, insieme al presidente dell’Ordine dei Medici, Ottavio Di Stefano, e alla delegata del sindaco per la Sanità, Donatella Albini.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza a ingresso libero, secondo le prescrizioni normative in vigore e fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento verrà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook ordinemedicibrescia.it.