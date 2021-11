Provaglio, tutte le iniziative per il 25 novembre

(red.) “La mano sul volto. Una carezza, uno schiaffo, uno strumento di difesa”, è il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Provaglio (Brescia), in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani e conseguenza della discriminazione contro le donne, che inasprisce le disuguaglianze di genere, ricorre il 25 novembre di ogni anno.

“Anche se Provaglio è un paese piccolo – afferma Magdalena Preaux, Consigliera di parità del Comune di Provaglio d’Iseo – si unisce alle iniziative organizzate in tutta Italia per dire no alla violenza contro le donne in tutte le sue forme, promuovere le pari opportunità e sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno”.

Il programma propone una serie di interventi di diversa natura. Come già avvenuto lo scorso anno sabato 20 novembre verranno appesi agli alberi delle vie principali di provaglio, Provezze e Fantecolo dei nastri rossi donati dall’azienda Montecolino, un piccolo segno di solidarietà nei confronti delle vittime di violenza che ricorda non solo il colore del sangue versato delle tante donne uccise ma anche il colore dell’amore, dell’amore verso di sé e della passione per la propria libertà. Tutti coloro che fossero interessati ad appenderli al cancello o alle porte delle proprie abitazioni per esprimere alla comunità che nelle nostre case c’è qualcuno pronto ad aiutare, potranno ritirare un nastro all’ingresso del Palazzo Comunale.

Giovedì 25 novembre, alle 20,45, all’interno della rassegna Rosabella Cineforum, verrà proiettato “A Chiara”, il film di Jonas Carpignano, un racconto di formazione dolceamaro che descrive il percorso di crescita di una giovane donna caparbia e volitiva, che si mette in cammino per trovare la propria bussola morale, fino a tracciare un percorso definito in equilibrio tra bene e male, conquistando così il proprio posto nel mondo e, soprattutto, la propria libertà.

Martedì 30 novembre alle 20,30, nell’auditorium del Monastero di San Pietro in Lamosa, la giornalista e scrittrice Stefania Prandi autrice del libro: “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta” dialogherà con la giornalista Veronica Massussi raccontando un reportage lungo tre anni che racconta, attraverso le parole di chi sopravvive, gli esiti drammatici della violenza di genere. A vivere le conseguenze dei femminicidi sono madri, padri, sorelle, fratelli, figlie e figli. Chi resta.

La serata sarà accompagnata dalle musiche del maestro Omar Ghazouli alla chitarra e dalle voci di Camilla Corridori e Davide Peroni che leggeranno alcuni brani estratti dal libro.

“Mi auguro che le cittadine e i cittadini partecipino alle iniziative proposte – continua la consigliera – anche per dimostrare che viviamo in una comunità solidale e attenta, che si impegna a difesa delle proprie donne. In collaborazione con Rete di Daphne ONLUS che garantisce una risposta alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, fornisce loro ascolto, accoglienza e ospitalità nelle emergenze, intendiamo aprire a Provaglio uno sportello antiviolenza per poter tendere una mano a chiunque la necessiti. Chi fosse interessato a collaborare come volontario all’iniziativa può scrivermi all’indirizzo consigliere.preaux@comune.provagliodiseo.bs.it “.