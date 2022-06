Provaglio, «Ladies Body Show»: il corpo al centro di uno spettacolo dissacrante

Provaglio d’Iseo. Si tiene a Provaglio d’Iseo (Brescia) il prossimo evento del “Festival GreenLand” in Franciacorta.

Sabato 11 giugno alle 21, presso il Parco dei Giusti del Mondo in Via Sebina 23 (in caso di maltempo: Cinema Teatro Pax, Via Roma 34) la Compagnia “Qui e Ora”, con la regia di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti, con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli e la collaborazione drammaturgica Marta Dalla Via presenta «Ladies Body Show».

Uno spettacolo che mette al centro il corpo, il modo in cui tutti selezioniamo le cose e le persone che ci circondano, di quanto siamo influenzati dalle immagini e dagli stereotipi. Una performance dall’ironia dissacrante che invita ad un esercizio di ribaltamento della prospettiva.

“Qui e Ora” è una compagnia di produzione costituita da artiste provenienti da esperienze diverse ma accomunate da una stessa visione poetica. Lavora su drammaturgia autografa e ama confrontarsi e collaborare con altri artisti e artiste per dare vita alle proprie opere, in un meticciamento di linguaggi e visioni. Nasce nel 2007 sul territorio della provincia di Bergamo con il progetto Être – Esperienze Teatrali di Residenza, opera in ambito nazionale e internazionale con produzione di spettacoli, organizzazione di rassegne, curatela di laboratori. Qui e Ora è teatro che parla del presente, che prova a costruire immaginari collettivi e dare forza alle contraddizioni con uno sguardo ironico.

Biglietti in prevendita: https://www.vivaticket.com/it/ticket/ladies-body-show/180399 , 3 euro più i diritti di prevendita. Vendita il loco la sera dell’evento: 5 euro biglietto intero, 3 per under 18 e over 60.