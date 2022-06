Presentazione di “Insieme per esserci”, laboratori contro la violenza di genere

Brescia. Venerdì 3 giugno alle 18, nella sala civica Elena Lonati in piazza Lugi Buffoli 15 (accanto alla nuova biblioteca comunale V. Ghetti), è in programma la presentazione del percorso di laboratori di scrittura emotivo-riflessiva dal titolo “Insieme per esserci”, condotti nel Liceo delle Scienze Umane Fabrizio De André e organizzati con la collaborazione del Consiglio di Quartiere e del Punto Comunità Chiusure.

Intervengono Marcello Scutra (referente Punto Comunità Quartiere Chiusure), Francesca Megni (responsabile Servizi Sociali Ovest del Comune di Brescia), Mariella e Laura Mentasti (conduttrici dei laboratori), Alessandra Balestra (referente per il Liceo De André) e le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori.

L’iniziativa, dedicata alla prevenzione e al contrasto alla violenza maschile contro le donne e più in generale contro la violenza di genere, prosegue un percorso iniziato qualche anno fa.

Nel 2017 e nel 2018 è stato realizzato il progetto “La Bellezza di essere Consapevoli” in collaborazione con il Liceo De Andrè mentre nel 2019 e nel 2020 sono state tinteggiate di rosso tre panchine pubbliche del quartiere. Nel mese di novembre 2021, infine, è stato organizzato l’evento “D’amore si vive”, in collaborazione con l’Acli S.Anna e con il Consiglio di Quartiere Chiusure.