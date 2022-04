Prende il via la rassegna concertistica degli studenti del Conservatorio

Sabato 7 maggio 2022 alle ore 17.00, presso il Salone Pietro da Cemmo del Conservatorio in piazza Arturo Benedetti Michelangeli 1 a Brescia, prende avvio la Rassegna concertistica degli studenti che si svolgerà fino alla fine di ottobre con 18 appuntamenti a cadenza pressoché settimanale, come da locandina qui sopra; tradizione questa che era stata inevitabilmente interrotta negli ultimi tempi, ma che rappresenta un momento importante per l’esperienza degli studenti dell’istituto.

Sabato 7 maggio si inizia con tre studenti al pianoforte: Wu Yi-Ling (musiche di J. S. Bach), Emanuele Vegetti (musiche di F. Chopin, A. Skrjabin), Elisea Perini (musiche di J. Brahms).

Ingresso libero, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.