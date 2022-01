Portami a Teatro, a Breno e Lumezzane Bu! di Claudio Milani

(red.) Il prossimo appuntamento di Portami a Teatro, la proposta del Teatro delle Ali per bambini e famiglie, è con Bu! Una divertente storia di paura, di e con Claudio Milani, atteso sul palco del Teatro Giardino (in Viale 28 Aprile) nel pomeriggio di sabato 29 gennaio alle 15.30. Lo spettacolo è consigliato a partire dai 4 anni di età.

Ingresso 6 €. I biglietti sono acquistabili solo in biglietteria: quella del Teatro delle Ali (in Via Maria SS. di Guadalupe, 5) nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30, oppure quella del Cinema Teatro Giardino (in Viale 28 Aprile, sempre a Breno) nel pomeriggio di sabato 29 gennaio a partire dalle 14.45. Non si accettano prenotazioni telefoniche. Info: www.teatrodellali.com – info.delleali@gmail.com

La seconda tappa bresciana di Claudio Milani sarà a Lumezzane, alle 16.00 di domenica 30 gennaio al Teatro Odeon, nell’ambito degli spettacoli targati Bimbi all’Odeon.