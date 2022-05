Polpenazze, al Lucone “Archeologia sperimentale” con gli esperti

Polpenazze. Sabato e domenica 7 e 8 maggio, all’area archeologica del Lucone di Polpenazze del Garda, parte del Sito Unesco “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” avviene un evento particolare.

Si radunano numerosi sperimentatori di tecnologie antiche: c’è chi studia come nella Preistoria si scheggiava la selce o come si levigava la pietra verde per le asce. Si potranno vedere vasai all’opera, conciatori delle pelli e fonditori di metalli. Sono previste anche gare di arco preistorico e lancio con propulsore alla maniera dei paleolitici.

Sono esperti che provengono da tutt’Italia che si radunano per mettersi a confronto e per mostrare ad appassionati e curiosi come si viveva e quali erano le attività artigianali nella Preistoria.

Questa iniziativa, organizzata dall’Associazione Gruppo Grotte Gavardo e dal Museo Archeologico della Valle Sabbia con il sostegno del Comune di Polpenazze del Garda, si inquadra nelle attività previste per il Maggio al Lucone. In occasione di queste iniziative l’area archeologica sarà visitabile e si organizzeranno momenti di visita agli scavi.

Lo scavo del Lucone avviene ogni anno dall’ultima settimana di luglio e per tutto agosto su concessione ministeriale ed è visitabile per il pubblico.

L’attività è gratuita con ingresso libero: orario dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Per informazioni:

info@museoarcheologicogavardo.it