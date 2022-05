Polpenazze, “A scavo aperto”: visite guidate con gli archeologi del Lucone

Polpenazze del Garda. Nuovi appuntamenti per curiosi ed appassionati del passato presso l’area archeologica del Lucone di Polpenazze in programma nei prossimi fine settimana di maggio.

Domenica 22 sarà possibile conoscere il sito palafitticolo patrimonio Unesco, in compagnia degli archeologi impegnati nelle annuali ricerche sul campo. L’attività gratuita, prevede due turni di visite guidate, rispettivamente alle ore 15:00 ed alle 16:00, e per le quali non è richiesta alcuna prenotazione.

Domenica 29, sempre presso il sito del Lucone, è in programma l’iniziativa didattica rivolta ai più piccoli, con un visita guidata ed un laboratorio di scavo simulato.

Sono previsti due turni, rispettivamente dalle ore 15 ed alle 16:30.

L’iniziativa, curata dal servizio didattico del MAVS in collaborazione con le operatrici de La Melagrana, con un costo di partecipazione di 2 euro a persona, è riservata ai bimbi dai 5 agli 11 anni, accompagnati.

Per questa attività la prenotazione è necessaria, e potrà effettuarsi telefonando al numero 0365.371474 (entro venerdì, dalle 9:30 alle 12:30), al 3389336451, inviando una mail a info@museoarcheologicogavardo.it, oppure tramite il link del modulo di prenotazione online sul sito web del MAVS.