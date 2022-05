“Pnrr Italia vs Next Generation Eu: 191,5 miliardi in sei pilastri”, un convegno a Iseo

Brescia. Danilo Oscar Lancini, deputato al Parlamento europeo, membro delle Commissioni Commercio Internazionale (INTA) ed Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare (ENVI) organizza per venerdì 27 maggio 2022 a partire dalle ore 17 presso villa Elisa a Clusane d’Iseo, via del Dossello n. 193, un incontro sul tema “Pnrr Italia vs Next Generation Eu: 191,5 miliardi di euro in sei pilastri: non sarà una mission impossible, ma…”

Moderatore:

Dr Alfredo Pretto – presidente Associazione Italia Brasile.

Relatori:

Dr. Massimo Angelo Deldossi – presidente Ance Brescia

Dr. Leonardo Panetta – corrispondente Mediaset a Bruxelles

Dr. Giancarlo Giorgetti – ministro dello Sviluppo Economico (tbc)

Sen. Stefano Borghesi – membro della 6° Commissione permanente (finanza e tesoro)

Avv. Francesca Ceruti – consigliere Regione Lombardia, segretario II Commissione permanente – Affari Istituzionali, componente VI Commissione permanente – Ambiente e protezione civile

Dr. Angelo Patti – Presidente Eurita scarl società benefit, consulente esperto in Bandi ed Appalti Eu

Ore 20,00 apericena.

L’evento è a numero chiuso, pertanto è necessario registrare la presenza a questo link.