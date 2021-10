Pisogne, Parco Archeominerario in Val Palot? Si può fare

(red.) Il comune di Pisogne (Brescia) e L’università Cattolica di Milano nell’ambito della convenzione che hanno siglato, al fine di ricostruire in dettaglio l’evoluzione dell’area mineraria di Pisogne, presenteranno,

sabato 16 ottobre, presso il Palazzetto dello Sport “A. Romele” in Via Caduti del Lavoro 4, le risultanze degli studi effettuati.

Le evidenze emerse hanno portato alla progettazione di un Parco Archeominerario della Valle del Torrente Trobiolo e della Val Palot in Comune di Pisogne, che si sviluppa su sentieri ad anelli concentrici e prevede la messa in sicurezza di circa 600m di galleria.

Questo progetto costituisce un’occasione di rilancio economico straordinaria per il territorio montano del Comune.