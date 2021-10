Pisogne, la premiazione del XII concorso internazionale di liuteria

(red.) Torna a Pisogne (Brescia) la premiazione del XII concorso internazionale di liuteria promosso da ANLAI, Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana.

Sabato 16 ottobre alle 15 la premiazione nella Chiesa di Santa Maria della Neve a cui seguirà concerto.

Per l’occasione saranno allestite due mostre: la prima al Mirad’Or con l’esposizione degli strumenti premiati nelle edizioni precedenti, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18; la seconda con gli strumenti in concorso quest’anno alla chiesa di Santa Maria della Neve,c visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.

Le due mostre chiuderanno il 26 ottobre 2021.