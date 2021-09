Piancogno, sabato intitolazione della biblioteca al maestro Bonino

(red.) Sabato 25 settembre 2021, presso la sede dell’ex convitto Olcese in viale Roma 7 nella frazione Cogno, si terrà la cerimonia di intitolazione della biblioteca comunale di Piancogno al maestro Emilio Bonino (1919-2010), docente, amministratore pubblico e promotore per decenni delle iniziative culturali in media Valcamonica. Questo il programma.

– ore 10.30: cerimonia e scoprimento del dipinto di intitolazione con saluto dell’assessore alla Cultura e Istruzione alle autorità civili, benedizione e presentazione del nuovo logo della biblioteca.

– ore 11.00: interventi del sindaco, amministratori comunali, personalità politiche, religiose e culturali; biografia del maestro Bonino, filmato e fotografie.

– ore 11.30: aperitivo offerto dall’amministrazione.

– ore 16.00: presentazione della mostra “La Divina Commedia attraverso le immagini” a cura di Gianfranco Bondioni, in occasione degli eventi organizzati dal Comitato Dantesco bresciano per il settimo centenario della nascita di Dante; a seguire visita guidata alla mostra e proiezioni.

– ore 20.30: concerto della Fanfara di Valle Camonica diretta dal maestro Martino Savoldelli.

Biblioteca Aperta: durante la manifestazione i locali resteranno aperti al pubblico per la visita alle mostre.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione anti-Covid.