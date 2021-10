“Phil Borges. Ritratti dal Mondo”; anteprima mondiale a Brescia

(red.) La galleria Paci contemporary è lieta di annunciare l’apertura della prima grande mostra dedicata al fotografo americano Phil Borges, reporter di fama mondiale, nonché uno dei più grandi fotografi contemporanei, che da oltre venticinque anni documenta con passione la vita e i costumi delle popolazioni indigene di tutto il mondo, utilizzando il veicolo del “ritratto ambientale“.

L’apertura della mostra si terrà Venerdi 22 Ottobre 2021 presso la galleria di Brescia alla presenza dell’artista. Saranno in mostra più di 50 lavori e l’evento sarà accompagnato dalla presentazione del nuovo volume antologico dedicato a Borges, pubblicato da Silvana Editoriale, con testi critici dello stesso artista e un’introduzione del Dalai Lama, personale amico di Phil Borges.

Attraverso i suoi libri e le mostre, Phil tenta di creare un rapporto tra il pubblico e i suoi soggetti fotografici: “voglio che lo spettatore veda queste persone come individui, che conosca i loro nomi e un po’ della loro storia, non che li veda solamente come degli estranei che abitano terre lontane“. Nel suo libro “Tibetan Portrait: The Power of Compassion” rappresenta gli individui appartenenti ad una cultura profondamente spirituale che sono stati emarginati e sfollati dalla loro patria.

Nel 1998 ha iniziato la collaborazione con Amnesty International presentando “Enduring Spirit”, una mostra ed un catalogo per celebrare il cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Pluripremiato per il suo impegno umanitario, le sue raccolte fotografiche sono tradotte in quattro lingue e le sue opere sono esposte in molti musei del mondo. Nel 1998 ha ricevuto il riconoscimento di Photoperson of the year.

l’inaugurazione in anteprima mondiale della grande mostra “Phil Borges. Ritratti dal Mondo”. L’opening si terrà presso la galleria di Brescia in via Borgo Pietro Wuhrer 53 nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 Ottobre dalle h. 19. L’artista in arrivo dagli USA sarà presente all’evento.