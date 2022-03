Pescheria Giacalone dello Stabile di Catania prima a Breno e dopo a Lumezzane

(red.) La Stagione di Prosa del Teatro delle Ali continua martedì 15 marzo alle 20.30 sul palco del Cinema Teatro Giardino con l’arrivo di Rosario Lisma e del Teatro Stabile di Catania in Pescheria Giacalone e figli, un dramma familiare travestito da commedia che prende corpo in un piccolo asfittico luogo della provincia siciliana.

Qui, in un interno piccolo borghese a tratti buffo e insieme sinistro, si dipana un vissuto quotidiano e minimo che indaga il conflitto eterno tra sogno e responsabilità, tra vita e sacrificio, tra felicità e morte.

La seconda tappa bresciana dello spettacolo sarà al Teatro Odeon di Lumezzane, nella serata successiva, mercoledì 16 marzo alle ore 20.45, nell’ambito degli appuntamenti de La Stagione. Il teatro apre alle ore 20.00. Biglietti ancora disponibili per entrambe le date.

Biglietti Breno. Ingresso intero 18 euro, ridotto 15. Le riduzioni sono applicabili solo per l’acquisto in biglietteria.

Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Biglietti Lumezzane. 24 euro, ridotto 21.