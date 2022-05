“Perdere tempo per guadagnarne”, una conferenza a Rovato

Rovato. L’associazione Il Filo organizza per venerdì 13 maggio 2022 alle ore 20,45 presso la Sala Civica del Foro Boario in piazza Garibaldi a Rovato una conferenza di Mario Falanga sul tema “Perdere tempo per guadagnarne, usi e sprechi della pubblica amministrazione e gestione del tempo nell’autonomia scolastica“. Con l’intervento di Massimo Gabusi e Cristiano Rodighiero de l’associazione “Banca del tempo – Il tempo solidale”. Ingresso gratuito.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 327 9221692 dal lunedì al venerdì ore 18-21 dal 2 al 12 maggio 2022. Per informazioni: assilfilo@gmail.com.