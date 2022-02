(red.) Attorno alla domanda “Perché le donne in politica?” si svilupperà un convegno in programma dalle ore 17 di venerdì 25 febbraio nella Sala delle Danze del Mo.Ca, in via Moretto 78 a Brescia. Dopo i saluti di Roberta Morelli e l’introduzione di Margherita Casalotti, ne parlano Rosanna Oliva De Conciliis, Elena Lattuada, Eleonora Zaccarelli. Conclusioni di Ippolita Sforza.