Per Universo Musica, concerto in San Barnaba dell’Hèsperos Piano Trio

Dopo due rinvii dovuti ai ripetuti stop da pandemia subiti dallo spettacolo dal vivo, torna Universo Musica, la rassegna di musica da camera curata dall’Associazione Orchestra da Camera di Brescia e realizzata con il contributo di Fondazione Asm, la sponsorizzazione tecnica di Passadori pianoforti e la collaborazione del Comune di Brescia.

Tre i concerti in cartellone – venerdì 29 ottobre, mercoledì 3 e lunedì 8 novembre – all’Auditorium San Barnaba, con inizio alle ore 20,45, UniversoMusica 2021 propone all’ascolto un repertorio vario che spazia da Bach a Bernstein, passando per Brahms, Martucci, Suk e Gershwin.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata (tramite mail all’indirizzo info@orchestradacameradibrescia.com indicando nome, cognome e recapito telefonico).

Lunedì 8 novembre, protagonista del concerto conclusivo della rassegna, intitolato “Brahms allo specchio – Martucci e i riflessi italiani del romanticismo tedesco”, sarà l’Hèsperos Piano Trio (Filippo Lama, violino, Stefano Guarino, violoncello, e Riccardo Zadra, pianoforte). In programma Trio n. 2 in do maggiore op. 87 e Trio n. 1 in do maggiore op. 59 di Giuseppe Martucci. Il Trio, che da anni calca i principali palcoscenici nazionali, sta dedicando una specifica attenzione al repertorio che proporrà all’ascolto, attestata tra l’altro dall’imminente uscita per la casa discografica Tactus di un cd ad esso dedicato.

Per informazioni è possibile scrivere a info@orchestradacameradibrescia.com o consultare il sito www.orchestradcameradibrescia.com.