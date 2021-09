Per Tracce di Shomano, Alice a Boario canta Battiato

Martedì 7 settembre alle 21 al Parco delle Terme di Darfo Boario Terme è in programma lo spettacolo Alice canta Battiato, che vede ancora una volta la voce di Carla Bissi confrontarsi con la musica di Franco Battiato, l’amico di sempre, col quale nel corso della carriera ha condiviso tanto palco e tanta musica. Con lei il pianista Carlo Guaitoli.

La serata è già sold-out da tempo, ma il Gruppo Zani, che cura la logistica dell’evento, ha predisposto una lista d’attesa per nuovi posti all’aperto, fuori della struttura della “Grande Vela”, che potranno essere occupati solo in caso di bel tempo e cielo sereno. Per essere inseriti in lista d’attesa contattare via Whatsapp il numero: 3892866225.