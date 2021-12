Per Sacro e Sociale “Fratelli tutti”, incontro in vicolo delle Stelle

(red.) In un’epoca di grandi trasformazioni e nella quale angosce relative a un incerto futuro incombono sulla scena sociale e politica, l’enciclica “Fratelli tutti” rappresenta un interessante spunto di riflessione, a prescindere dalla personale appartenenza a una fede religiosa. Gli ospiti dell’incontro provengono infatti da differenti contesti (chiesa cattolica, chiesa valdese, agnosticismo, prospettiva femminista). Al di là del messaggio teologico contenuto nell’enciclica, cosa rappresenta l’invito a sentirsi “fratelli tutti” di fronte alle grandi sfide attuali? Papa Francesco esprime l’invito a una fratellanza universale che non esce dalla dimensione emozionale, oppure sta indicando una possibile strada nella quale si possono incontrare differenti fedi religiose e anche il mondo laico? La dimensione del sacro è parte della vita individuale e collettiva e trascende l’appartenenza ad una fede religiosa: come può essere declinata nello spazio dell’incontro, lo spazio della polis, in cui è necessario individuare vie di soluzione a problemi sempre più pressanti? L’invito a sentirsi “fratelli tutti” come può essere tradotto in azioni nelle quali riconoscersi e collaborare nel rispetto delle differenze che ci attraversano e che sono la nostra ricchezza?

MARTEDI’ 14 DICEMBRE ORE 17,30

IN VICOLO DELLE STELLE , BRESCIA (traversa di corso Martiri della Libertà)

PRESSO ASSOCAZIONE ARTISTI BRESCIANI