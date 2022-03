Per la Giornata dei Giusti, cerimonia al Parco Tarello di Brescia

In occasione della X Giornata Europea dei Giusti (6 marzo) – istituita il 10 maggio 2012 dal Parlamento di Strasburgo e divenuta solennità civile nel nostro paese dal 7 dicembre 2017 – il 7 marzo alle ore 10,30 presso il Parco Tarello di Brescia saranno proclamati come Giusti i bresciani Oreste Ghidelli e madre Angela Dusi, con Paolo De Benedetti.

Interverranno all’evento: il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono; l’assessore all’Ambiente, Miriam Cominelli; il vicario episcopale della Diocesi di Brescia, don Daniele Faita; il prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà, il questore di Brescia, Giovanni Signer; Giovanni Menestrina, già docente di greco biblico e filologia biblica; Madre Cecilia Serina dell’ordine delle Orsoline e allieva di Madre Angela Dusi; la pronipote di Oreste Ghidelli, Francesca Fontana e Francesca Nodari, presidente della Fondazione Filosofi lungo l’Oglio.

Le storie dei Giusti sono esemplari. Ghidelli fu un deportato politico bresciano (trovò la morte nel campo di Zwickau), che aderì al Cln e riuscì, insieme ai suoi compagni antifascisti, a far scappare lungo il confine svizzero i prigionieri di guerra. Esempio di protezione del popolo ebraico perseguitato è stata anche suor Angela Dusi, madre economa del Convento delle Orsoline di Brescia, che nella primavera 1944, nascose nelle mura ecclesiastiche le quattro sorelline Silbermann, mentre i genitori riuscirono a fuggire oltreconfine. Paolo De Benedetti è stato instancabile protagonista del dialogo ebraico-cristiano, emerito biblista, teologo e autore di innumerevoli opere. A lui sarà dedicata anche una Tavola Rotonda, alle ore 16 nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia, dal titolo “Grazie PDB!”.