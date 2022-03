Per la Giornata dei Giusti, inaugurazione del nuovo Giardino a Lograto

In occasione della X Giornata Europea dei Giusti (6 marzo) – istituita il 10 maggio 2012 dal Parlamento di Strasburgo e divenuta solennità civile nel nostro paese dal 7 dicembre 2017 – martedì 8 marzo, alle ore 10,30, viene inaugurato il nuovo Giardino dei Giusti a Lograto, in piazza Andrea Lepidi (angolo via Fratti e via Moretto) con la cerimonia di proclamazione di giuste delle sorelle Andra e Tatiana Bucci (nella foto), testimoni dirette della Shoah. Da Fiume, dove vivevano, furono deportate insieme alla madre nel campo di Auschwitz: qui, scambiate per gemelle, furono tenute da parte insieme ad altri bambini-cavia, perché proprio sui gemelli il dottor Mengele conduceva i suoi feroci esperimenti. Le sorelle Bucci non avevano neanche dieci anni quando riuscirono a tornare in libertà nel gennaio 1945. Oltre a loro, alla cerimonia interverranno: il sindaco di Lograto, Gianandrea Telò; l’assessore alla cultura del Comune di Lograto, Manuela Savoldini; la storica Anna Foa e la filosofa Francesca Nodari.

La giornata proseguirà, alle ore 15, nella Sala Civica del Comune, dove sarà presentato il libro di Anna Foa e di Francesca Nodari: Donne e Shoah (Mimesis 2021). Modera il giornalista Tonino Zana. Il testo intende indagare il delicato problema della femminilità negata durante la Shoah, dove viene approfondita la messa in discussione e la violazione stessa del corpo femminile.