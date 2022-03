Per la Giornata dei Giusti, Barbariga onora Settimia Spizzichino e Vito Fiorino

In occasione della X Giornata Europea dei Giusti (6 marzo) – istituita il 10 maggio 2012 dal Parlamento di Strasburgo e divenuta solennità civile nel nostro paese dal 7 dicembre 2017 –mercoledì 9 marzo alle 10 presso il Giardino dei Giusti (Torre Passeraia in via Garibaldi) saranno onorati a Barbariga Settimia Spizzichino e Vito Fiorino.

La vita di Settimia Spizzichino è uno dei pochi esempi di salvezza dal campo di Auschwitz-Birkenau. Fu l’unica donna a salvarsi dal rastrellamento operato nel ghetto ebraico di Roma il 16 ottobre 1943: dovette affrontare la “marcia della morte” fino all’altro campo di Bergen-Belsen, dove si nascose tra i cadaveri in attesa della liberazione. Nel corso della sua vita divenne una delle preminenti testimoni e memorie storiche della Shoah nel nostro paese.

L’esempio di Vito Fiorino è, in ultimo, il simbolo delle più recenti discriminazioni. Originario di Bari, ma cresciuto a Sesto San Giovanni (Milano), Vito è un falegname e pescatore per passione, trasferitosi da molto tempo a Lampedusa. Qui, il 3 ottobre 2013, è stato soccorritore durante una delle terribili tragedie in mare: fu lui a dare l’allarme alla Capitaneria di porto, riuscendo a salvare 47 migranti, tra cui una donna. Fiorino ha ancora contatti con i migranti che ha soccorso, che oggi lo chiamano “papà”. Ogni anno, in occasione dell’anniversario della tragedia, i ragazzi eritrei da lui salvati (che vivono nel Nord Europa) tornano per salutarlo e commemorare la ricorrenza insieme a lui. Alla cerimonia in suo onore, alla sua presenza, sarà trasmesso un contributo video di Pietro Bartolo, medico dell’isola di Lampedusa, noto alle cronache di migrazione, oggi europarlamentare a Bruxelles.

Alla cerimonia interverranno: il sindaco di Barbariga, Giacomo Uccelli; il direttore dell’area pastorale per la mondialità della Diocesi di Brescia, don Roberto Ferranti; il maggiore Tedros Christian Comitti Berè, comandante carabinieri Compagnia di Verolanuova; Anna Foa e Francesca Nodari.