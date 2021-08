Per il Festival Suoni e Sapori del Garda l’arpa di Elena Piva

(red.) Venerdì 27 agosto alle ore 21.15 nella Chiesa Evangelica Luterana a Gardone Riviera è in programma il nono concerto del Festival Suoni e Sapori del Garda. Protagonista del concerto sarà Elena Piva con recital per arpa sola.

Elena Piva si diploma in Arpa presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze nel 1992 con il massimo dei voti e la lode e si perfeziona in seguito con docenti di fama internazionale. Nel 2000 ottiene il posto di Prima Arpa presso l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, ruolo che occupa tutt’oggi. Numerose le Tournée e le collaborazioni con importanti Enti Lirici tra i quali Orchestra Filarmonica e Orchestra del Teatro “La Scala” e Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, sotto la direzione di importanti direttori tra i quali R. Chailly, D. Barenboim, F. Luisi, G. Pretre. Ha eseguito come solista, in diverse occasioni, il Concerto di Mozart per arpa, flauto e orchestra con formazioni quali “I Solisti Veneti” e l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”. Con quest’ultima ha eseguito i concerti di Gliere, Haydn, Boieldieu, Rodrigo e Skerjanc e ha anche inciso per la DECCA il concerto di N. Rota per arpa e orchestra e, dello stesso autore, “Sarabanda e Toccata” e “Il Padrino” per Arpa sola. Intensa anche l’attività in formazioni da camera, dal duo (con flauto, oboe, violino, corno, soprano, duo d’arpe) al settimino.

Il programma è il seguente:

Alphonse Hasselmans (1845-1912): La Source op. 44, Nocturne op.43

Luigi Maurizio Tedeschi (1867-1944): Presso il mulino, Improvviso

Michail Glinka (1804-1857): Nocturne for Harp

Albert Zabel (1834-1910): Murmure de la cascade op.29

Claude Debussy (1862-1918): Clair de lune

Marcel Grandjany (1891-1975): The Colorado Trail op.28

Wilhelm Posse (1825-1926): Variations Carnival of Venice

Il Festival propone un circuito di spettacoli ad ingresso libero inseriti in un unico cartellone, con il diretto coinvolgimento dei Comuni afferenti all’intero bacino lacustre e al suo immediato entroterra. La direzione artistica è affidata al maestro Serafino Tedesi coadiuvato dalla sua associazione culturale Infonote; l’intento è quello di riuscire a coinvolgere sempre più comuni, anche delle province limitrofe. I comuni che fanno parte dell’edizione 2021 sono: Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Lonato del Garda, Salò, San Felice del Benaco, Tignale e Toscolano Maderno. La Comunità del Garda sovrintende al coordinamento istituzionale e amministrativo.