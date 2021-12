Per i 20 anni di cooperativa Area, a Prevalle un convegno sui Moti di Comunità

(red.) Cooperativa Area compie 20 anni e festeggia con il convegno dal titolo: MOTI DI COMUNITA’ – Spunti e riflessioni per una comunità in movimento in programma venerdì 10 dicembre dalle ore 14.30 a Prevalle

Area fin dalla nascita si dedica ai minori, alle famiglie e alla comunità in Valle Sabbia e Garda, attraverso la progettazione e la gestione di diversi servizi: asilo nido, consultori familiari, educativa domiciliare minori, centro diurno minori, progetti di prevenzione ed educazione alla salute, sportelli d’ascolto, centri estivi, ludoteche, housing sociale, trekking therapy, progetti territoriali e di welfare di comunità, progetti di inclusione sociale.

Venerdì 10 dicembre 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30 presso il Teatro Parrocchiale “Paolo VI” di via S. Michele 45 a Prevalle si terrà il convegno “Moti di Comunità” con la partecipazione, tra gli altri, della professoressa Monica Amadini, del professor Valerio Corradi, di don Fabio Corazzina e della professoressa Daniela Marzana. Un momento di riflessione che ha l’ambizione di fornire risposte, ma soprattutto far nascere nuovi interrogativi e stimoli, e far emergere la presenza “storica” di una realtà di cooperazione sociale interessata a portare servizi qualificati e progetti di senso al territorio, ai minori e alle famiglie.

La partecipazione è gratuita con la possibilità di iscriversi all’indirizzo amministrazione@areaonlus.org