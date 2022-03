‘Penne come armi: Virginia Woolf e le altre’, Valeria Palumbo al Grande

(red.) Il fortunato ciclo delle Lezioni di Storia si conclude con l’ultimo appuntamento in cartellone al Teatro Grande di Brescia nella Stagione gennaio luglio 2022. Il format, realizzato in collaborazione con Editori Laterza, ha visto alternarsi sul palco della Sala Grande alcuni dei più importanti scrittori e accademici italiani per raccontare storie di donne nei secoli.

L’ultimo incontro è in programma per sabato 2 aprile alle ore 11.00. La conferenza, dal titolo Penne come armi: Virginia Woolf e le altre, vedrà protagonista la professoressa e giornalista Valeria Palumbo.

Proprio Virginia Woolf incarna la figura di intellettuale, scrittrice e artista che scardina i principi del mondo e dello sguardo maschile. Come lei anche altre donne tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale svelano e sfidano i meccanismi del dominio degli uomini e, come lei, ne hanno pagato il prezzo. Anche in questa occasione a incorniciare le riflessioni condotte dalla professoressa Palumbo saranno le letture dell’attrice Elena Vanni.

Giornalista, storica delle donne, autrice teatrale e organizzatrice di eventi culturali, Valeria Palumbo è caporedattrice del settimanale Oggi (Rcs MediaGroup) e collabora con il Corriere della Sera e la Radio della Svizzera italiana.

I biglietti per la Lezione di Storia (8,00 euro) sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero.

