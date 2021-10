“Pazzi per l’Opera” indaga i segreti di Iphigénie en Tauride

(red.) Proseguono gli incontri con i “Pazzi per l’Opera” dedicati ai titoli della Stagione d’Opera 2021.

Sabato 30 ottobre, alle 11, il Salone delle Scenografie accoglierà Marco Degiovanni (Matematico) e Roberto Tagliani (Filologo) per la conferenza dedicata all’opera Iphigénie en Tauride che al Teatro Grande di Brescia non è mai stato rappresentata.

Capolavoro del compositore tedesco Christoph Willibald Gluck, Iphigénie en Tauride debuttò a Parigi nel 1779 e fin da subito riscosse grande successo di pubblico, divenendo assai popolare anche al di fuori della capitale francese.

L’incontro di sabato guiderà il pubblico nell’approfondimento degli aspetti compositivi e musicali di questa tragédie lyrique tratta dall’omonima tragedia di Euripide. L’opera è considerata infatti il coronamento della carriera musicale di Gluck sia per la fortunata ripresa di diversi motivi già utilizzati dallo stesso compositore sia per l’innovatività degli interventi danzati e corali.

Saranno inoltre indagate le ispirazioni più e meno contemporanee alla composizione, dalle tragedie già care alla tradizione teatrale francese al mito classico. Come di consueto i relatori, non addetti ai lavori ma grandi appassionati d’opera, offriranno nuovi spunti di riflessione e utili strumenti di comprensione pensati per un pubblico trasversale.

Anche nella conferenza di sabato il racconto a due voci sarà accompagnato dagli ascolti guidati di brani selezionati.

Come per le altre edizioni l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti ma per garantire una fruizione in sicurezza è necessario ritirare i biglietti alla Biglietteria del Teatro Grande dal mercoledì precedente ciascun appuntamento (orario 13.30-19.00). I posti sono limitati.

L’accesso al Salone delle Scenografie si effettua da via Paganora 19 e dè possibile solo previa esibizione del Green Pass.