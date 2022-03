Pasquetta in Miniera tra storia e tradizione…

Visite guidate alla scoperta del meraviglioso mondo sotterraneo in occasione di Pasquetta.

Un’ottima gita fuori porta adatta a grandi e piccini, da effettuare sia con il bel tempo che con la pioggia. Oltre alla visita in Miniera c’è anche la possibilità, compresa nel prezzo del biglietto, di visitare il Museo “Il Mondo dei Minatori e l’Arte del Ferro”.

Le visite guidate, della durata di circa 1h e mezza, si svolgeranno dalle 10:00 del mattino alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (gli ultimi ingressi si effettuano alle ore 11:30 e 17:00).

Il costo del biglietto è di € 10,00 per gli adulti e di € 7,00 per i bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni.

La visita guidata si svolge parte a bordo del tipico trenino dei minatori e parte a piedi accompagnati da esperte guide che spiegheranno ai visitatori centinaia di anni di storia, i minerali estratti, i metodi di escavazione e le condizioni di vita dei minatori.

Inoltre per l’occasione, all’uscita dalla Miniera sarà possibile degustare ottimi prodotti tipici locali!

La prenotazione è obbligatoria

339 60 55 118 Giada

miniereskimine@gmail.com