“Party in rosa” in piazza a Ponte di Legno aspettando la tappa del Giro

Ponte di Legno. Mercoledì 25 maggio 2022 la 17esima tappa del Giro d’Italia parte da Ponte di Legno. Per preparare l’evento, nel pomeriggio di martedì 24 maggio è in programma un Party in Rosa in piazza XXVII Settembre. Questo il programma:

Dalle ore 16.00 musica e animazione;

alle ore 18.00 live music “La voce delle donne”.

Aperitivo in rosa presso i locali aderenti.