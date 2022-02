‘Parole come pane. Tutto è connesso’, la presentazione del libro in diretta streaming

Venerdì 4 febbraio dalle ore 18 alle 19,15, secondo appuntamento, ancora solo in diretta streaming, degli “Incontri Primavera” 2022 organizzati dalla rivista “Missione Oggi”, in collaborazione con Missionari Saveriani e Libreria Paoline di Brescia.

Bruno Bignami e Gianni Borsa presentano il loro libro: Parole come pane. Tutto è connesso: ecologia integrale e novità sociali. Dialogano con gli autori Marino Ruzzenenti, Stefania Baiguera, Fausto Piazza. Modera Mario Menin.

L’evento viene trasmesso sul canale YouTube e sulla pagina Web di “Missione Oggi”: https://www.saveriani.it/missioneoggi.