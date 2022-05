“Parigi, capitale della musica”, note dalla Ville Lumière alla Cascina Parco Gallo

Per la rassegna “Camera con vista, il giro del mondo”, sabato 14 maggio alle ore 18 presso la Cascina Parco Gallo (via Corfù, 100 – Brescia), è in programma Parigi, capitale della musica. Riccardo Guazzini, sassofono – Andrea Trovato, pianoforte.

Da Claude Debussy a Darius Milhaud, da Jean Françaix a Heitor Villa-Lobos, note dalla Ville Lumière. Informazioni e prenotazioni: info@cielivibranti.it oppure 328 5897828.