Paolo Corsini parla di democrazia e populismo

Martedì 9 novembre ore 18 presso sala “Il Folle Volo” in via Trento 62 a Brescia, è in programma il secondo incontro del ciclo Populismi. Perché? Lo storico Paolo Corsini con “Democrazia e populismo: un ossimoro?” approfondirà un tema specifico contenuto nel suo ultimo libro e cioè se il populismo può comparire in una democrazia, essere coerente con un sistema democratico, o se è il segnale di un cedimento di alcuni valori e metodi democratici. Introduce Filippo Ghidoni.

Ingresso libero. Email per prenotazioni: 2020culturalibera@gmail.com. Per garantire l’inizio alle ore 18 e riuscire a completare l’operazione di lettura dei green pass si chiede di arrivare con anticipo.