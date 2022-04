Paola Rizzi con “Ahi Maria!” al teatro comunale di Lograto

Lograto. Venerdì 8 aprile alle ore 21 al Teatro comunale di Lograto per la rassegna Pressione bassa va in scena Paola Rizzi con Ahi Maria! La signora Maria è invitata in tv per parlare della sua vita. L’intervista diventa l’occasione per raccontare dei suoi nipoti, delle sue amiche, del suo Piero, degli imprevisti e di tutte le situazioni strane che le sono accadute. Dispenserà pillole di saggezza, ricordi comici, piccoli pettegolezzi e irresistibili macchiette.

L’attrice Paola Rizzi trascina ancora una volta gli spettatori in una girandola di avventure, sul filo dei ricordi e dell’ironia, attraverso battute che svelano il lato comico della vita di tutti noi. Ingresso 10€ intero 8€ ridotto.