Palazzolo: ‘Skateboarding No Limits’, un evento per l’inclusione

(red.) Un evento dedicato all’inclusione sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità. È Skateboarding No Limits: l’evento organizzato dall’associazione Poison Wave, che si terrà allo Wave Skatepark di via Gavazzino sabato 2 aprile a Palazzolo sull’Oglio.

Una giornata che suggella quanto fatto nei mesi scorsi grazie alla seconda edizione del Bilancio Partecipativo: l’iniziativa dell’amministrazione del sindaco Gabriele Zanni per permettere ai cittadini di scegliere tramite votazione pubblica nuove opere da realizzare in città con fondi comunali.

Alle 10 l’amministrazione comunale – alla presenza del sindaco, dell’assessore allo Sport Alessandra Piantoni e del consigliere comunale Francesco Acerbis che ha seguito proprio l’iniziativa del Bilancio Partecipativo – inaugurerà le nuove strutture.

Infatti, con 170 voti l’associazione sportiva dilettantistica Wave Skatepark – che gestisce gli impianti delle ex piscine, ora diventate uno tra i più grandi skatepark del Nord d’Italia – aveva ottenuto il finanziamento da parte del cmune di 60mila euro. Fondi appunto totalmente comunali – facenti parte dei 200mila messi a disposizione dalla Giunta Zanni per il Bilancio Partecipativo – che sono stati investiti in tre filoni d’opera.

Nello specifico, si è trattato del nuovo impianto d’illuminazione notturno a luci Led: cinque pali che a loro volta sostengono complessivamente 16 punti luci ad alta prestazione e basso consumo energetico; della realizzazione di una nuova mini rampa da skate, destinata ai bambini, ora più performante; e infine dell’installazione di giochi per i più piccoli.

Un punto, quest’ultimo, che si sposa con quanto già fatto dall’associazione Wave Skatepark – che qui promuove la cultura sportiva per tutte le età – e che è andato di pari passo con l’acquisto da parte dell’associazione stessa di due carrozzine freestyle per permettere anche alle persone diversamente abili, in particolare proprio ai bambini, di praticare lo skate grazie alla WCMX, la Wheelchair Skateboarding, ovvero la disciplina che si pratica con la sedia a rotelle e che permette di eseguire manovre e figure acrobatiche (trick), sfruttando rampe e ostacoli presenti nello skatepark e imparando a divertirsi attraverso il movimento con la propria carrozzina.

E proprio l’inclusione sarà il tema dell’evento del 2 aprile. Organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici, l’appuntamento – che richiamerà skater da tutto il mondo, tra cui gli alfieri della Wheelchair Skateboarding Ilaria Naef, Lisa Schmidt e David Lebuser, oltre a Massimo Cristofoletti e Daniele Galli, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Skateboard – nasce per sensibilizzare sull’importanza di rendere lo sport accessibile per tutti, creando un momento di incontro tra sport e disabilità attraverso l’Adaptive Skateboarding.

Ci saranno anche momenti talk – con speaker e ospiti sul tema della disabilità – e l’Area Expo che, nel cuore verde dello skatepark, permetterà la scoperta di nuove attività e realtà a servizio delle disabilità.

«Sarà una bella giornata con lo sport al centro, come pratica in grado di svolgere la sua naturale funzione d’inclusione: l’associazione Poison Wave ha saputo sviluppare la propria attività proprio con queste attenzioni – ha dichiarato il sindaco Gabriele Zanni –. Aggiungere ulteriori opportunità per sfruttare ancor di più l’impianto è il senso delle nuove opere realizzate a seguito del progetto, presentato e risultato vittorioso, nell’ambito del Bilancio Partecipativo: iniziativa di cui siamo orgogliosi, visti questi esiti».

«L’inclusività è uno dei più alti valori dello sport – ha aggiunto l’assessore allo Sport Alessandra Piantoni –. Ci teniamo moltissimo affinché la città sappia offrire a chiunque la possibilità di praticare quante più discipline possibili e siamo davvero felici di aver dato il nostro contributo affinché sempre più realtà palazzolesi siano all’avanguardia su questo profilo così importante».