Palazzo Martinengo, laboratorio artistico per disabili

(red.) La Fondazione Provincia di Brescia Eventi, all’interno del progetto che ha avviato nel 2020 con Fondazione Cariplo per la costruzione a Palazzo Martinengo di un luogo di innovazione culturale, offre alla cittadinanza, in concomitanza con la mostra “Le Stanze del Contemporaneo” del Premio Nocivelli, la possibilità di partecipare a diverse iniziative gratuite che spaziano dalle performance artistiche-teatrali ai laboratori alla conoscenza del territorio.

Attività che dialogano con il percorso espositivo, ampliandone la fruibilità nell’ottica dell’inclusione, spaziando attraverso la conoscenza del territorio e delle sue tradizioni, insieme a differenti discipline artistiche.

Si inizia sabato 11 dicembre con i laboratori artistico-materici per disabili (ore 10.30, 14.30 e 16.30 durata 1.30) proposti da MajiRaku Project. In gruppi composti al massimo da 6 persone, seguiti da un docente, verrà realizzato un oggetto con l’argilla. I partecipanti, ai quali è richiesto di portare fantasia, mani e un grembiule, avranno a disposizione terre policrome e tutti gli attrezzi necessari per creare. Gli oggetti saranno poi cotti e potranno essere ritirati presso l’HU-BS Martinengo.

Dalle 14,30 alle 17,30 l’arte incisoria valtrumplina live: sarà possibile assistere alle creazioni dell’incisore Simone Fezzardi all’opera negli spazi dell’Infopoint.

Alle 14.30ArteconNoipropone una visita guidata (durata 2 ore circa) dedicata a Palazzo Martinengo Cesaresco, con passeggiata nel centro storico di Brescia.

Tutte le attività saranno gratuite per il pubblico. Info: hubculturale.martinengo@gmail.com; Tel. 030.2906403. Prenotazione laboratori e spettacoli: Eventbrite, HUBS Martinengo. Prenotazione visite: info@arteconnoi.it.