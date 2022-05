“Otello Pop Tragedy” al Teatro Sociale di Palazzolo

Palazzolo. Nell’ambito di GreenLand, il nuovo festival della Franciacorta, venerdì 13 maggio alle ore 21 presso il Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio (Piazza Zamara, 9) il Teatro degli Incamminati propone Otello Pop Tragedy.

Per informazioni: www.greenlandfestival.it – info@greenlandfestival.it. Facebook: GreenLand Festival. Instagram: @greenland.festival. Tel 339 2968449 – 030 29152 dalle ore 10 alle ore 17.

Biglietti della sezione teatro già in vendita sul sito internet www.vivaticket.it a prezzo speciale.

Per tutti gli spettacoli vendita diretta in loco la sera dell’evento.