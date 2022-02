(red.) Venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 20,45 presso il centro culturale Aldo Moro (via Palestro, 17), va in scena “Otello di Shakespeare come fosse un racconto” monologo a cura di Riccardo Festa, Associazione Fuori di Quinta.

Per partecipare all’evento sono necessari il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.

L’entrata è gratuita con prenotazione obbligatoria del posto a questo link.