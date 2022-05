Ospitaletto, la scuola incontra il mondo del lavoro

Ospitaletto. Un’iniziativa per rendere i ragazzi protagonisti del proprio futuro. Si tiene nella mattinata di sabato 7 maggio, a partire dalle ore 9, la seconda edizione del progetto ideato dall’istituto scolastico comprensivo di Ospitaletto insieme al Comune, per mettere a confronto il mondo della scuola con quello del lavoro. Il progetto “Scuola/Lavoro”. A confronto sette classi del secondo anno della scuola secondaria di I° grado, per un totale di 157 alunni, suddivisi in sei diversi gruppi, con rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni: artigiani, imprenditori, liberi professionisti che si presenteranno e risponderanno alle domande degli studenti.

L’evento è realizzato con la collaborazione di A.Ge Ospitaletto e delle principali associazioni bresciane di categoria: Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, Confcommercio, ConfCooperative, Confindustria e Api Brescia e alcune aziende del territorio, tra cui l’Az Pollo Monteverde. Gli ambiti toccati saranno 6, suddivisi in: siderurgico, meccanico e elettronico; moda, design e artigianato; telecomunicazioni, web ed editoria; sociale, servizi e libere professioni; natura, ambiente e tutela del territorio; gastronomia, beni culturali, turismo e sport. I loghi dei diversi gruppi di lavoro sono stati realizzati dagli studenti. All’evento sono invitati anche i genitori (ingresso da via Doria).

“Ringraziamo l’istituto scolastico per aver supportato e realizzato l’iniziativa”, dice il sindaco di Ospitaletto Giovanni Battista Sarnico, “che si propone di fornire agli studenti le conoscenze per sviluppare la consapevolezza delle proprie risorse personali e diventare così protagonisti attivi del proprio percorso di scelta scolastica e professionale futura, in un ottica di piena realizzazione come persone e cittadini”.

“Facendo incontrare studenti e rappresentanti del mondo del lavoro”, spiega la dirigente scolastica Laura Metelli, “l’iniziativa si propone di avviare un percorso di conoscenza che consenta loro di comprendere le proprie abilità sociali, propri stili di apprendimento, i propri interessi, la capacità di affrontare gli imprevisti e risolvere problemi così da divenire protagonisti del proprio percorso di scelta scolastica e professionale”.