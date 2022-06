Orzinuovi, con “Il più grande Show” la vita di PT Barnum diventa spettacolo

Orzinuovi. Il 2 – 3 – 4 giugno 2022 alle ore 21,00, presso l’Istituto Andreana in via Milano 75 a Orzinuovi, la Compagnia teatrale “Quelli del Venerdì”, con il patrocinio del Comune di Orzinuovi, presenta “Il più grande Show”, liberamente ispirato alla vita di P T Barnum. Per informazioni e prevendite: 335 14 02 647; compagniateatraleqdv@gmail.com.

Si accendono le luci, si apre il sipario. Comincia lo Show. È strano vedere sulla pista gli esclusi, i reietti, gli emarginati, eppure tutti hanno un numero, se trovano chi riesce a credere in loro. È così che P. T. Barnum, il figlio del sarto, cambia il proprio destino e sconvolge per sempre la vita di chi gli sta accanto. L’amore per la famiglia e per le figlie potrà mai superare la sete di fama e guadagno? Quanto costa lottare passo dopo passo per affermarsi, per urlare il proprio posto nel mondo? La donna barbuta, gli acrobati, i trapezisti, gli esclusi dalla società sapranno rompere le regole e mostrarci cosa c’è dietro l’apparenza? Un difetto può diventare un cavallo di battaglia, un circo può diventare una famiglia. In fondo “L’arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”.