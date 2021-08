‘Onward – Oltre la magia’, gli elfi Disney al Parco del Viridarium

Nell’ambito della rassegna cinematografica L’Eden d’estate. Il cinema al Museo, presso il Parco del Viridarium – Museo di Santa Giulia – Brescia, via Musei 81/B, venerdì 27 agosto alle ore 21.15, è in programma la proiezione di Onward – Oltre la magia di Dan Scanlon (Animazione, Usa 2020, 102′).

In Onward di Disney Pixar, due fratelli elfi adolescenti Ian e Barley Lightfoot hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre e intraprendono una straordinaria missione a bordo di Ginevra, l’epico furgone di Barley. Il loro viaggio è pieno di incantesimi, mappe criptiche, ostacoli impossibili e scoperte inimmaginabili. Ma quando l’impavida mamma dei due elfi si accorge che i suoi figli sono scomparsi, parte per cercarli.

Biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori Card Brescia Musei Desiderio, dipendenti Comune di Brescia, partecipanti ai laboratori e visite guidate abbinate al film). 8 euro biglietto famiglia (1 adulto + 1 bambino), 4,5 euro possessori Eden Card.

Acquista i biglietti su www.nuovoeden.it (dalla mattina fino alle ore 20 del giorno stesso della proiezione), presso la biglietteria del cinema, in via Musei 81/B (a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo). Non è necessario stampare il biglietto: mostralo direttamente sul tuo smartphone. In caso di acquisto online del biglietto si ha diritto ad accedere alla corsia a scorrimento veloce dedicata.

Ore 19.00 Fortunato Depero: la magia delle forme.

Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 12 anni presso il Museo di Santa Giulia.

10 euro adulti – 6.50 euro bambini. Durata 1.30 comprensivi di ingresso e attività.

Prenotazione obbligatoria al Cup-Centro Unico Prenotazioni (030 2977833 – 834, santagiulia@bresciamusei.com).