“Oltre l’antropocene. Un nuovo modo di abitare la terra”, ne parlano Natoli e Bertoletti

(red.) Lunedì 13 settembre 2021 alle ore 18 al Parco del Viridarium del Museo Santa Giulia di Brescia (via Musei), Salvatore Natoli, sollecitato da Ilario Bertoletti, parlerà sul tema “Oltre l’antropocene. Un nuovo modo di abitare la terra“.

Si tratta del primo incontro del ciclo Etica e filosofia della sostenibilità, organizzato da Futura, il progetto sulla sostenibilità della camera di commercio di Brescia e Probrixia, in collaborazione con la Ccdc e la Fondazione Brescia Musei.

L’incontro si terrà in presenza, la partecipazione è gratuita previa iscrizione e presentazione del Green Pass. Per iscriversi cliccare qui. Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.