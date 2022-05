Nuovi spazi urbani, il primo incontro al MoCa

Brescia. Il progetto SpaziAttivi è un percorso partecipativo organizzato da Urban Center Brescia (nell’ambito del progetto Cariplo “Un Filo Naturale”) per individuare, con il coinvolgimento dei consigli di quartiere e le associazioni della città, spazi aperti urbani adatti a possibili trasformazioni in luoghi di aggregazione sociale, attraverso interventi di riqualificazione urbana e di adattamento al clima che cambia.

Per meglio illustrare le modalità di partecipazione a questo percorso, Urban Center Brescia invita tutti gli interessati a un incontro introduttivo, fissato per giovedì 12 maggio 2022 alle 18, nella Sala Danze di Mo.Ca, in via Moretto 78. Nell’occasione saranno presentati i principali obiettivi del progetto e saranno condivise le modalità di svolgimento dei laboratori di “esplorazione delle aree”, che si svolgeranno nel prossimo mese presso gli spazi di Urban Center Brescia, secondo un programma in cinque tappe, una per ogni zona della città.

Per partecipare, i rappresentanti di associazioni, di gruppi di cittadinanza attiva o dei consigli di quartiere potranno registrarsi all’evento compilando il modulo a questo link.

L’iniziativa fa parte del più ampio progetto “Un Filo Naturale, una comunità che partecipa per trasformare la sfida del cambiamento climatico in opportunità”, promosso dal Comune di Brescia insieme con AmbienteParco, con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici e con il Parco delle Colline di Brescia. Grazie anche al contributo della Fondazione Cariplo e della Regione Lombardia, “Un Filo Naturale” persegue alcuni importanti obiettivi della strategia di Transizione climatica di Brescia, promuovendo la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso azioni ed interventi di trasformazione territoriale in ambito urbano e periurbano e promuovendo iniziative di sensibilizzazione e attivazione della cittadinanza.

Ecco le tappe successive del percorso SpaziAttivi:

• 19 maggio – laboratorio zona ovest – presso Urban Center / urban.lab

• 23 maggio – laboratorio zona nord – presso Urban Center / urban.lab

• 25 maggio – laboratorio zona centro – presso Urban Center / urban.lab

• 30 maggio – laboratorio zona est – presso Urban Center / urban.lab

• 1 giugno – laboratorio zona sud – presso Urban Center / urban.lab

• 30 giugno – Conclusione fase esplorativa

• Settembre/ ottobre – Fase di analisi delle aree

• Novembre / Dicembre – Fase di scelta delle aree (per successiva progettazione partecipata)