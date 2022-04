Norberto Midani con “Dove nasce il \"Mio\" Cabaret” - Aprile d\'Autore

la Camignonissima ha organizzato nel mese di aprile 3 serate eccezionali. Sarà una breve rassegna dal nome “APRILE D’AUTORE” che vuole portare un po’ di voglia di stare in compagnia e allegria con musica e divertimento per tutte le età!!

Si comincia sabato 9 aprile con il comico cabarettista Norberto Midani con “Dove nasce il “Mio” Cabaret”,

Ad allietare le serate non mancherà la possibilità di consumare pane e salamine, patatine, birra e bibite!! L’ingresso è ad offerta libera e non occorre prenotare.