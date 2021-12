‘Non un’opera buona’: a Palazzolo arriva Martin Lutero

Sabato 18 dicembre 2021 alle ore 21 presso il Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio va in scena “Non un’opera buona” nella realizzazione di Servomuto Teatro con Sara Drago, Roberto Marinelli, Michele Mariniello e Marco Rizzo. Drammaturgia e regia di Michele Segreto.

Spettacolo vincitore del premio Drammaturgia originale di Next 2020 – Laboratorio delle idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo, Non un’opera buona porta in scena le controversie di un uomo: Martin Lutero.

Ribelle destinato a cambiare i secoli, peccatore con un ideale buono; non il solo, ma uno dei più famosi uomini che tra la folla si alza e combatte contro il conformismo del silenzio. Ma se tutta questa vicenda avesse pochissimo a che fare con la teologia, e Lutero avesse qualcosa da insegnare a tutti noi? Saremmo disposti, oggi, a lottare -davvero- per qualcosa in cui crediamo? Basta un uomo solo, per fare tutto ciò? Lutero ci racconta una doppia via, una via che si è fatta Storia; ad ognuno di noi spetta trovare la propria.

Il biglietto costa 15 euro (13 ridotto). Si prenota qui.