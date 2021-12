“Niny Manziana modella e musa”, fino al 5 gennaio in mostra all’Aab

(red.) L’Aab, Associazione artisti bresciani, ospita a partire da sabato 11 dicembre 2021 (inaugurazione alle ore 18) in vicolo Delle Stelle 4 a Brescia la mostra “Niny Manziana modella e musa. Ghidoni, Bertolotti e l’arte bresciana tra Otto e Novecento“, a cura di Luigi Capretti e Francesco de Leonardis. La mostra sarà aperta fino a mercoledì 5 gennaio 2022 con orario 16-19.30 (chiuso il lunedì, il 25.12.21 e l’1.1.22).

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito con le modalità previste per la tutela della salute in materia di Covid 19.

La mostra “Niny Manziana modella e musa”, corredata da un prezioso fondamentale catalogo, è stata voluta dall’Aab e rappresenta un elemento di novità e al tempo stesso di continuità nell’azione culturale che la nostra associazione svolge da tempo.

La novità è legata al fatto che al centro della mostra non c’è, per una volta, un artista o una stagione dell’arte bresciana ma c’è una modella.

Niny Manziana Tagliaferri (1872-1930) con la sua vivacità intellettuale e la sua bellezza è stata ritratta nelle opere di alcuni dei migliori artisti del suo tempo, da Cesare Bertolotti a Modesto Faustini, da Giuseppe Gaudenzi a Domenico Ghidoni. Quest’ultimo – secondo una tradizione consolidata – la scelse per la stupenda figura femminile posta ai piedi del monumento del Moretto collocato davanti alla Pinacoteca di Brescia.

La mostra rappresenta un elemento di continuità rispetto all’ormai ricco filone percorso per Aab da Luigi Capretti e Francesco De Leonardis. La figura di Niny Manziana in questo senso contribuisce a restituire l’apertura, tutt’altro che provinciale, di questo mondo che aveva contatti e relazioni con alcune delle più vive intelligenze del Paese.