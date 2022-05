Nino Frassica & Los Plaggers Band al palazzetto di Orzinuovi

Orzinuovi. Nell’ambito della stagione teatrale “Si fa sera”, sabato 14 maggio alle ore 21.00 presso il Palazzetto dello Sport in via Lonato 1 a Orzinuovi è in programma l’esibizione di Nino Frassica & Los Plaggers Band.

Biglietti da 20 a 27 euro. Prevendita presso la Cartolibreria Gardoni (piazza Vittorio Emanuele II, 75) e online tramite il sito di Teatro del Viale.