Nello Spazio Aref recital per violoncello solo di Marco Perini

Brescia. Per «Aref in Musica» nella sede di piazza della Loggia 11f alle 18 di domenica 1 maggio viene proposto «Fuori programma», un recital per violoncello solo del maestro bresciano Marco Perini, tra i fondatori dell’orchestra «Arturo Toscanini» di Parma di cui è stato poi anche primo violoncello solista, ha collaborato con altri complessi orchestrali come l’accademia «I Filarmonici» e i «Virtuosi italiani», l’«Ensemble Garbarino», il «Sestetto italiano», i «Solisti di Cremona», il «Nuovo Klaviertrio». Suona un «Davide Tucker», un prezioso violoncello del XVIII secolo. L’ingresso al concerto allo Spazio Aref è gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail info@aref-brescia.it o telefonando ai numeri 030 3752369 e 333 3499545. E’ necessario rispettare le norme sanitarie vigenti.