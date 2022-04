Nel salone Da Cemmo l’Orchestra Junior del Conservatorio diretta da Claudio Marini

Martedì 3 maggio 2022 alle ore 18.00, nel Salone Pietro da Cemmo del Conservatorio di Brescia (piazza Arturo Benedetti Michelangeli, 1), nell’ambito della rassegna Spazio Marenzio, si esibisce l’Orchestra Junior del Conservatorio diretta da Claudio Marini nel concerto conclusivo di un laboratorio che era stato inizialmente programmato per lo scorso 9 aprile, ma che si è dovuto poi posticipare per cause di forza maggiore.

In programma musiche di A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, J. S. Bach. E. Morricone, F. Mercury e dei Coldplay.

Ingresso libero, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.