Nel pomeriggio visita guidata (gratuita) a Brescia Due

(red.) Si conclude sabato 18 dicembre il programma autunnale delle visite guidate gratuite organizzate dall’Assessorato al Turismo del Comune di Brescia, in coordinamento con il piano straordinario di promozione turistica concordato con Visit Brescia e con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei.

Alle 15 sarà in programma “Brescia Due. Promenade”, dedicato alla riscoperta di quest’area in cui nel 1932 fu costruito il gasometro, costellata di grattacieli, dotata di un parco al cui interno qualche anno fa è stato inaugurato il “Giardino dei Giusti” e attraversata, almeno un tratto, da una via con uno strano nome: Santa Maria del Mare, dedicata ai gitani.

Il punto di incontro sarà in via Saffi 11, di fronte a Crespi Bonsai.

La visita guidata è gratuita fino al raggiungimento di un massimo di 20 persone a gruppo e le prenotazioni si possono effettuare all’Infopoint di via Trieste 1, tramite telefono al numero 030/3061266, via WhattsApp al numero 342 6058111 o tramite e-mail infopoint@comune.brescia.it.