Nel Parco del Viridarium di Santa Giulia “Nosferatu” di Murnau musicato dal Maestro Gerardo Chimini

Brescia. Per la rassegna L’Eden d’estate. Il cinema al Museo in programma dal 18 giugno all’11 settembre 2022 nel Parco del Viridarium del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81/B a Brescia (tel. 030 8379404/403 info@nuovoeden.it nuovoeden.it), martedì 21 giugno alle ore 21.30 è in programma un evento speciale: “Nosferatu il vampiro” di Friedric Wilhem Murnau (Germania 1922, 70’), cine concerto del Maestro Gerardo Chimini, pianista e organista di fama internazionale, che musica dal vivo al pianoforte il capolavoro dell’espressionismo tedesco. Un’esclusiva e suggestiva sonorizzazione live per questa intramontabile sinfonia dell’orrore, liberamente ispirata al Dracula di Bram Stoker. Proiezione in versione restaurata.