Nel Parco del Viridarium di Santa Giulia “Flee” di Jonas Poher Rasmussen

Brescia. Per la rassegna L’Eden d’estate. Il cinema al Museo in programma dal 18 giugno all’11 settembre 2022 nel Parco del Viridarium del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81/B a Brescia (tel. 030 8379404/403 info@nuovoeden.it nuovoeden.it), lunedì 20 giugno ore 21.30 per la Giornata mondiale del rifugiato è in programma “Flee” di Jonas Poher Rasmussen (Animazione, Danimarca / Francia / Svezia / Norvegia / Stati Uniti / Slovenia / Estonia / Spagna / Italia / Finlandia 2021, 93’).

Amin ha 36 anni, vive in Danimarca, è un affermato docente e sta per sposarsi con il suo compagno. Prima delle nozze, il passato torna a fargli visita. Il film documentario d’animazione ripercorre la fuga di Amin dall’Afghanistan alla Danimarca durante l’adolescenza. Un capolavoro di scrittura, un’operazione folgorante che resta profondamente sedimentata nel cuore e nella testa. Candidato a tre premi Oscar e premiato con European Film Award per migliore documentario.

In collaborazione con Amnesty International, ADL a Zavidovici, Emergency, K-Pax.